Беспилотник ВВС США провел 11-часовую разведку у западных рубежей России

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия в течение около пяти часов вел разведку вблизи границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой на высоте 15 тыс. метров. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, разведчик совершил несколько пролетов вдоль границ Ленинградской и Псковской областей по линии от района эстонского города Тарту до Финского залива. После чего, вернувшись в воздушное пространство Литвы, он продолжил курсировать вблизи границ Калининградской области перед тем, как взять курс на базу в Италии.

После вылета с авиабазы Сигонелла в Италии маршрут полета американского беспилотника к российским рубежам на Балтике пролегал над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей.

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Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4B Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

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В последний раз такой длительный полет американского разведывательного беспилотника вблизи западных рубежей России в регионе Балтики был зафиксирован 6 октября.

В четверг стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MARIO64, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, также совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

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