Волкер поддержал инициативу Европарламента назначить спецпредставителя ЕС по Донбассу и Крыму

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что это чудесная идея. Я встречался с членами Европарламента около двух недель назад. И я призвал их продолжать держать Донбасс и Крым в фокусе их внимания", - отметил Волкер.

Американский дипломат выразил готовность работать совместно в случае назначения спецпредставителя ЕС.

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Он также подчеркнул, что о Донбассе нельзя забывать.

"Люди там все еще ежедневно страдают от серьезного гуманитарного кризиса, война продолжается, там по-прежнему небезопасно, люди все еще гибнут. Нам нельзя допустить, чтобы все это исчезло из общественного сознания. Очень важно, что мы сосредоточили наше внимание на этих проблемах", - отметил Волкер.

Спецпредставитель Госдепа добавил, что собирается вновь посетить Украину уже в ноябре.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 октября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС назначить спецпредставителя по делам Крыма и Донбасса.

Депутаты Европарламента считают, что "было бы целесообразно назначить специального посланника ЕС для Крыма и Донбасса, ответственность которого будет распространяться также на Азовское море".