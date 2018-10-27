Скоцик оказывает давление на Минюст, - пресс-служба Аграрной партии Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

Аграрная партия Украины на своей странице официально сообщает, что "полномочия Виталия Скоцика Ефставьевича, как Председателя Партии, досрочно прекращены Съездом Партии, который состоялся 12 сентября 2018 года. Кроме этого, Виталий Скоцик вообще не является членом Аграрной партии Украины, поскольку он был исключен из Партии в связи с грубым нарушением им Устава Партии и совершением действий, наносящих вред авторитету и дискредитируют руководящий орган Партии и Партию в целом".

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Кроме этого, как отмечается в сообщении, Министерство юстиции Украины приняло решение о государственной регистрации изменений в составе руководящих органов Аграрной партии Украины исключительно на основании правового анализа предоставленных для государственной регистрации документов и после тщательной юридической экспертизы, в полном соответствии с требованиями закона.

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В Аграрной партии уверены, что это исключительно провокационные действия, их искусственно организовывает Скоцик Виталий, который финансируется определенным одиозным олигархом для того, чтобы всеми возможными методами попробовать манипулировать мнением общества и преднамеренно оказывать давление на принятие официальных решений.