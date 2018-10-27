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27.10.18 14:38

Делегация посольства США посетила корабли и объекты инфраструктуры ВМС Украины в Бердянске. ФОТО

Делегация посольства США в Украине во главе с послом Мари Йованович осмотрела корабли и объекты инфраструктуры украинских ВМС на азовском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Делегация посольства США посетила корабли и объекты инфраструктуры ВМС Украины в Бердянске 01

"В ходе встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине  Мари Йованович обсудила с командующим Военно-Морских Сил ВС Украины адмиралом Игорем Воронченко безопасность в регионе и приоритетные пути дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Делегация посольства США посетила корабли и объекты инфраструктуры ВМС Украины в Бердянске 02

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Делегация посольства США посетила корабли и объекты инфраструктуры ВМС Украины в Бердянске 03

После визита на корабли украинских ВМС, которые базируются в Азовском море, иностранная делегация осмотрела пункты постоянной дислокации морских пехотинцев в Запорожской области.

"США поддерживают право Военно-Морских Сил ВС Украины свободно работать в украинских водах в Азовском море", - говорится в сообщении посольства США в Твиттере.

Делегация посольства США посетила корабли и объекты инфраструктуры ВМС Украины в Бердянске 04

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