Делегация посольства США посетила корабли и объекты инфраструктуры ВМС Украины в Бердянске. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

"В ходе встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович обсудила с командующим Военно-Морских Сил ВС Украины адмиралом Игорем Воронченко безопасность в регионе и приоритетные пути дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

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После визита на корабли украинских ВМС, которые базируются в Азовском море, иностранная делегация осмотрела пункты постоянной дислокации морских пехотинцев в Запорожской области.

"США поддерживают право Военно-Морских Сил ВС Украины свободно работать в украинских водах в Азовском море", - говорится в сообщении посольства США в Твиттере.

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