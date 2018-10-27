Два человека погибли в результате столкновения фуры и микроавтобуса на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сообщение о ДТП близ поселка Кольчино Мукачевского района поступило в полицию 27 октября, около часа ночи.
Как выяснили правоохранители, 18-летний водитель автомобиля Renault Trafic, двигаясь в направлении Свалявы выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком Volvo, под управлением 49-летнего иностранца.
В результате столкновения на месте аварии погиб водитель микроавтобуса, 18-летний житель города Мукачево, и его пассажир в возрасте около 20 лет. Личность последнего сейчас устанавливают полицейские.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, статья 286 Уголовного кодекса Украины, в полиции начали следствие. Водитель грузовика прошел медосмотр, который показал, что он был трезв. В полиции назначили ряд экспертиз с целью установления причин и обстоятельств аварии.