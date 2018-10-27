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27.10.18 15:14

Два человека погибли в результате столкновения фуры и микроавтобуса на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТО

В Закарпатской области на трассе Киев - Чоп в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса погибло 2 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Два человека погибли в результате столкновения фуры и микроавтобуса на Закарпатье, - Нацполиция 01

Сообщение о ДТП близ поселка Кольчино Мукачевского района поступило в полицию 27 октября, около часа ночи.

Как выяснили правоохранители, 18-летний водитель автомобиля Renault Trafic, двигаясь в направлении Свалявы выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком Volvo, под управлением 49-летнего иностранца.

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В результате столкновения на месте аварии погиб водитель микроавтобуса, 18-летний житель города Мукачево, и его пассажир в возрасте около 20 лет. Личность последнего сейчас устанавливают полицейские.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, статья 286 Уголовного кодекса Украины, в полиции начали следствие. Водитель грузовика прошел медосмотр, который показал, что он был трезв. В полиции назначили ряд экспертиз с целью установления причин и обстоятельств аварии.

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