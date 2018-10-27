Издевательство над животными: Полиция расследует гибель 200 овец в порту на Одесчине по двум статьям

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Одесской облпрокуратуры.

"Черноморским отделом полиции Одесской области начато уголовное производство по признакам ст.299 (жестокое обращение с животными) и ст.251 (нарушение ветеринарных правил) Уголовного кодекса Украины", - отметила руководитель пресс-службы Инна Верба.

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Отметим, сегодня фуру с полуживыми и замученными до смерти овцами отправили из Черноморска в Тульчин Винницкой области, где животных готовятся сжечь в филиале ГП "Укрветсанзавод", в соответствии с приказом руководства Госпродпотребслужбы.

По словам зоозащитника Яны Титаренко, которая участвовала в акциях протеста в порту Черноморск относительно действий чиновников Госпродпотребслужбы, фуру сопровождают полицейские машины и автомобили одесских зоозащитников, в том числе активист ГО "Animal - SOS- Одесса" Виктория Козаченко.

Ранее зоозащитникам сообщили, что в Тульчине проведут сортировку овец, разделив живых от мертвых. Однако дальнейшая судьба живых животных пока неизвестна, хотя их пообещали не утилизировать.