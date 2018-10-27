Солисткок российской группы "Две Маши" не пустили в Украину за посещение оккупированного Крыма

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Сегодня утром, во время пограничного контроля поезда "Москва-Кривой Рог", в одном из вагонов пограничниками выявлены гражданки РФ - солистки группы "Две Маши".

Россиянки планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове сегодня вечером", - говорится в сообщении.

Но, как отмечается, во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска.

"Солистки группы "Две Маши" будут отправлены в Россию в ближайшее время", - добавили в ГПСУ.

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