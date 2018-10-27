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27.10.18 16:59

Добродомова выдвинули кандидатом в президенты. ФОТО

На внеочередном съезде "Народный контроль" выдвинул лидера партии Дмитрия Добродомова для участия в выборах президента Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

27 октября в Киеве состоялся внеочередной съезд политической партии "Народный контроль". Делегаты поддержали кандидатуру Дмитрия Добродомова, как кандидата на пост президента Украины.

Добродомова выдвинули кандидатом в президенты 01

"Друзья, мы должны понимать, какая наша сегодняшняя миссия. Мы должны передать страну новому поколению. Нашим детям, которые сейчас массово покидают Украину в поисках лучшей жизни. Мы должны построить модернизированную, цивилизованную, успешную, мирную страну, у которой нет долгов. Я убежден, что вместе мы сможем уничтожить старую прогнившу систему. Мы сможем построить новую Украину, в которой будет хотеться жить и развиваться,
– заявил лидер "Народного контроля".

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Добродомов подчеркнул, что покажет кандидатов на ключевые должности в стране еще во время выборов.

Добродомова выдвинули кандидатом в президенты 02

"Согласно Конституции, президент подает кандидатуры на пять ключевых должностей. Это министры обороны и иностранных дел, глава Нацбанка, генпрокурор и глава СБУ. "Народный контроль" настаивает на том, чтобы кандидат в президенты во время выборов показал кандидатов на эти должности. И это должны быть профессионалы своего дела. Мы уже зарегистрировали такой законопроект, но понимаем, что этой власти он не интересен. Но мы пойдем именно этим путем и покажем этих людей", – отметил он.

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