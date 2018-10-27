Задержан телефонный "минер" Амурского моста в Днепре, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"26 октября в 20.56 на линию "102" поступило анонимное сообщение с мобильного телефона о том, что заминирован Амурский мост через реку Днепр. Движение транспорта по мосту было приостановлено на 2 часа. После обследования автомобильного и железнодорожного ярусов моста никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

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Полицией по данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато уголовное производство с правовой квалификацией по ч. 1 ст. 259 УК Украины. За такие шутки задержанному мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет.