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27.10.18 18:22

С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, погибших и раненых нет, - пресс-центр ОС

По состоянию на шесть часов вечера 27 октября русско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Операции Объединенных сил (ОС).

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"Опорные пункты наших войск на Приазовье, вблизи Водяного, обстреляны из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, второй раз враг, кроме пулеметов, применил в районе этого населенного пункта еще и гранатометы. Обороняющиеся подразделения достойно отвечали", - говорится в сообщении.

В штабе уточняют, что противник вел прицельный огонь из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ОС неподалеку от Песков и Опытного.

"В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем", - констатируют в штабе.

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С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, погибших и раненых нет, - пресс-центр ОС 01

Напомним, за минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе девять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, два украинских военнослужащих получили ранения.

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