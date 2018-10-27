Завтра в Умани простятся с полковником Иваном Петренко, погибшим при крушении Су-27 на Виннитчине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Уманского горсовета.

Авиакатастрофа произошла около 17:00 во время выполнения учебно-боевого полета в рамках многонациональных учений "Чистое небо - 2018", вблизи села Уланов Хмельницкого района Винницкой области. По словам свидетелей, истребитель начало крутить, он терял высоту, пилоту удалось увести его от села. Самолет упал в поле между селами Уланив и Пагурцы. Погибли два члена экипажа, второй пилот - Сет Неринг, военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

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Иван Петренко родился 05.08.1972 года. Школьные годы прошли в военном городке в селе Куриловка Купянского района Харьковской области. Отец был военным летчиком-инструктором в летном училище. 1993 окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. Прошел путь от летчика-инструктора до командира бригады. Проходил службу в Умани, к 2011 году - в авиационной части пгт Озерное, в 2012 - 2014 годах командовал 40-й бригадой тактической авиации в городе Васильков.

По состоянию на февраль 2017 занимал должность заместителя командира ППК "Восток". В авиации около 25 лет, имел более 1100 летных часов на истребителях разного типа (Л-39, Су-27, МиГ-29). Подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора в полном объеме курса боевой подготовки днем ​​и ночью в сложных метеоусловиях. Награжден орденом Данила Галицкого, ведомственными наградами. Участник АТО, участвовал в боевых действиях на Донбассе, в частности в специальных операциях.

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Начало траурного митинга возле обелиска Славы города Умань начнется в 12.30. Похороны на кладбище "Софиевская Слободка" - в 13.30.

У полковника Петренко остались жена и дочь.

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