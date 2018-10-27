Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
27.10.18 20:53

Государство должно в течение всей жизни помогать детям-сиротам и обеспечивать их, - директор Департамента МОН Кононенко

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, нуждаются в помощи государства в течение всей жизни.

минобразования

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой военно-гражданской обладминистрации, заявил директор Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко, выступая на форуме "Эффективное самоуправление в залог демократического и правового государства" в Краматорске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нетрезвая женщина перевозила 3 детей в багажнике автомобиля во Львове, - патрульная полиция. ФОТО

"Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, необходима стартовая основа, чтобы вступить во взрослую жизнь, начать работать. Большинству очень сложно адаптироваться к социуму. Государство должно в течение всей их жизни обеспечивать и помогать им", - подчеркнул Кононенко.

На форуме обсуждали вопросы проживания детей в "серой зоне", предоставление особого статуса детям, пострадавшим в зоне боевого конфликта, обеспечение жильем детей-сирот, аспекты государственной политики относительно развития образования, защиты прав детей и их социализацию.

Также читайте: Более 1,7 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий поступили в вузы в 2018 году через образовательные центры МОН

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100