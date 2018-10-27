Государство должно в течение всей жизни помогать детям-сиротам и обеспечивать их, - директор Департамента МОН Кононенко

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой военно-гражданской обладминистрации, заявил директор Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко, выступая на форуме "Эффективное самоуправление в залог демократического и правового государства" в Краматорске.

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"Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, необходима стартовая основа, чтобы вступить во взрослую жизнь, начать работать. Большинству очень сложно адаптироваться к социуму. Государство должно в течение всей их жизни обеспечивать и помогать им", - подчеркнул Кононенко.

На форуме обсуждали вопросы проживания детей в "серой зоне", предоставление особого статуса детям, пострадавшим в зоне боевого конфликта, обеспечение жильем детей-сирот, аспекты государственной политики относительно развития образования, защиты прав детей и их социализацию.

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