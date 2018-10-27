Порошенко посетит Турцию на следующей неделе, - Anadolu

Как сообщает Anadolu со ссылкой на турецкие дипломатические источники, Петр Порошенко примет участие в Совете стратегического сотрудничества высокого уровня в Анкаре вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.

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Порошенко примет участие в седьмом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня в столице Анкаре.

Ожидается, что будут обсуждаться политическое, экономическое и оборонное сотрудничество, соглашения о свободной торговле, безопасность и борьба с терроризмом, а также ситуация с крымскими татарами.

Напомним, последняя встреча Эрдогана и Порошенко состоялась в сентябре в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН.

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