Посол Щерба - активистам: Выступая за рубежом, не стоит показывать Украину как безнадежное болото, в аудитории не всегда друзья

Об этом написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия Александр Щерба на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. Приводим пост полностью:

"Не хотел писать, но все же видимо надо ...

Дорогие представители гражданского общества, эксперты, у меня к вам просьба.

Когда выступаете перед зарубежными аудиториями, было бы хорошо, если бы после ваших выступлений не оставалось ощущение, что Украина это безнадежное болото.

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Во-первых, вы сами знаете, что это не так. Так зачем эти подробные рассказы, почему вы "не столь оптимистичны, как предыдущий докладчик"? (Это при том что от выступления предыдущего докладчика уже хотелось прыгнуть в окно).

А во-вторых, ваша стратегия "напустить тьмы, чтобы Европа озаботилась и начала давить на власть, чтобы та делала реформы" имеет один существенный недостаток. Она срабатывает только тогда, когда в аудитории сидят друзья Украины. Исходите из того, что это не всегда так. Часть аудиторий относится к тем, кому Украина стоит поперек горла и кто разберет ваши выступления на цитаты, суммируя "ну я же вам говорил, там безнадежное болото".

Know your audience! Помните, в Европе тоже есть противостояние - между теми, кто с Украиной, и теми, кто только и ищет повод, чтобы нас отдать России. Не будьте "полезными идиотами" на службе последних".

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