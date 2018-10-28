Больше гулять и не планировать важные дела, - Супрун дала рекомендации в связи с переходом на "зимнее" время

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Особенно внимательными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Некоторые исследования указывают, что после изменения времени увеличивается вероятность наступления сердечного приступа. Хотя с дополнительной часом сна риски все же меньше", - отмечает она.

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Также и.о. министра дает несколько советов для периода адаптации: выходить на прогулку, так как дневной свет помогает приспособиться к изменениям; не планировать важные дела и воздержаться от интенсивных физических нагрузок; стараться полноценно питаться; спать не менее 7-8 часов.

В то же время, Супрун подчеркивает, что для большинства людей переход на "зимнее" время не несет серьезной угрозы. "Впрочем, все равно стоит следить за своим организмом и не планировать дополнительной нагрузки, чтобы дать время спокойно пережить изменения. Наиболее ощутима эта смена как раз в первые дни после перевода времени", - резюмирует глава Минздрава.

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