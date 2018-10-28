Житель Днепра разрабатывал и продавал компьютерные вирусы, установлено более полусотни жертв, - киберполиция

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, на закрытом хакерском форуме и собственноручно созданном сайте злоумышленник продавал созданные им вирусы.

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"Работники Приднепровского управления Департамента киберполиции, совместно с работниками управления информационных технологий и программирования в Южном регионе и следственного управления полиции Днепропетровщины, под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области, установили хакера, который на постоянной основе создавал вредные программные средства, предназначенные для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров", - сообщают в министерстве.

Работники киберполиции установили причастность к таким действиям 35-летнего жителя Днепра.

"После инфицирования компьютера хакер получал доступ к его операционной системе. Он имел возможность копировать всю файловую систему, логины и пароли в браузере, получать удаленный доступ к компьютеру, осуществлять запись работы рабочего стола. Для сокрытия следов своей деятельности, после завершения работы вируса, пораженный компьютер принудительно перезагружался с одновременным запуском форматирования жестких дисков компьютера", - отмечается в сообщении.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

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Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства мужчины и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, изъятую технику направили на экспертизу.

"Досудебное расследование продолжается. Работниками киберполиции уже установлено более полсотни человек, которые стали жертвами преступных действий хакера. Также устанавливаются лица, которые покупали такие вирусы у хакера. Проводится дальнейший сбор доказательств. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении. Сейчас сотрудники киберполиции устанавливают количество лиц, ставших жертвами преступных действий хакера и лиц, которые покупали у него вредоносное программное обеспечение", - резюмируют в МВД.