Призывников из оккупированного Крыма отправят служить в армию РФ на Крайний Север, - российский военком

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", об этом сообщил российский военный комиссар оккупированного Крыма Олег Ермилов.

По его словам, 2300 человек будут направлены служить на территорию России. По данным Ермилова, крымские призывники служат в сухопутных, воздушно-космических, инженерных войсках, а также в войсках стратегического назначения, Росгвардии и других.

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"В этот призыв расширяется география службы. Если в прошлых годах юноши служили в частях, которые дислоцируются на территории Южного и Западного военных округов, в этом году направляем служить ребят в части Северного флота в Североморск", – пояснил Ермилов.

В российском оккупационном "правительстве" Крыма призвали "жестко реагировать" на все попытки уклонения от призыва и немедленно информировать об этом российские правоохранительные органы.

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