Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем автомобилиста и дорожника: "Видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам"

Как передает Цензор.НЕТ, в опубликованном на сайте Администрации Президента в воскресенье утром поздравлении говорится: "Благодаря вашему упорному труду отечественный автотранспортный комплекс ежедневно обеспечивает надежную логистическую связь всех отраслей экономики и удовлетворяет повседневные потребности каждого украинца".
Президент отметил, что "активное развитие качественной автодорожной инфраструктуры является залогом ее интеграции в европейское пространство, что будет способствовать расширению спектра услуг и открытию новых маршрутов грузовых и пассажирских перевозок".
"Уверен, что ваше мастерство и высокий профессионализм и в дальнейшем будут служить динамичному развитию отрасли для реализации мощного транспортного потенциала нашего государства" – подытожил Порошенко.
Премьер-министр Владимир Гройсман также поздравил автомобилистов и дорожников с праздником. Его поздравление размещено на сайте Кабмина: "От имени правительства и от себя лично поздравляю всех работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником - Днем автомобилиста и дорожника!
От слаженной работы автомобилистов зависит состояние и развитие чуть ли не каждой сферы народного хозяйства, а автодороги являются его настоящей нервной системой. Уверен, что без качественных дорог серьезное развитие экономики невозможно, ведь транспортные перевозки являются основой сферы материальных отношений.
Именно поэтому Правительство не только начало самое масштабное в истории новейшей Украины строительство дорог, но и формирует общенациональную стратегию развития дорожной отрасли. Сегодня мы вводим современные нормы строительства дорог по лучшим мировым образцам для того, чтобы новые украинские дороги были качественными и безопасными. Мы осуществляем беспрецедентный контроль за строительством, что гарантирует выполнение работ с высочайшим качеством и ответственностью за халатное отношение к работе или любые коррупционные действия.
(...) Уже сегодня мы видим, как меняется наша страна благодаря новым отреставрированным дорогам, и ведущую роль в этом процессе играют отечественные специалисты дорожной отрасли. Уверен, что их умения и навыки с применением современных новых технологий строительства будут содействовать в короткий срок созданию мощной и разветвленной сети автомобильных дорог нового качества, отвечающие всем современным критериям комфорта и безопасности".
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