Выборы президента проходят сегодня в Грузии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости-Грузия".

Избирателям предстоит выбрать главу государства сроком на шесть лет.

Как для оппозиции, так и для правящей партии, сегодняшние выборы — важный тест. В значительной степени результаты голосования предопределят их результаты на парламентских выборах 2020 года.

Выборы президента в последний раз пройдут путем прямого всеобщего голосования. Согласно изменениям в конституцию, c 2024 года избрание главы государства станет прерогативой специальных выборщиков, которых назначит парламент.

В соответствии с поправками в конституцию, которые вступят в силу сразу после инаугурации, полномочия новоизбранного президента будут ограничены. Президент останется главой страны и главнокомандующим, однако все решения ему придется согласовывать с правительством. При этом президент сохранит за собой право на помилование заключенных, использование вето на принятые парламентом законопроекты и назначение референдумов.

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Претендентов на пост президента Грузии 25. 19 из них представлены политическими партиями, а шесть — от инициативных групп.

Многочисленные исследования и соцопросы подтверждают, что основная борьба на сегодняшних выборах развернется между тремя кандидатами.

Главные конкуренты – это Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", Григол Вашадзе — член бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которого представляют объединение 11 оппозиционных партий "Сила в единстве", и Давид Бакрадзе — бывший однопартиец Вашадзе, член партии "Европейская Грузия".

Интересно, что все трое вышеназванных кандидатов в разные годы занимали должность главы МИД Грузии в правительстве экс-президента Михеила Саакашвили.

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