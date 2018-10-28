Жуткая трагедия в Киеве: Полиция задержала женщину, утопившую двух своих детей. ФОТО 18+

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что вечером 26 октября в Дарницкое управления полиции обратился мужчина с сообщением о том, что его бывшая жена забрала их общих детей (девочка 2012 года рождения, и мальчик 2013 года рождения) и пропала.

После объявления в розыск женщину нашли неподалеку от Чернигова в неадекватном состоянии. Детей у нее не было.

"Женщину вчера поздно вечером доставили в Дарницкое управления полиции и вызвали специализированную бригаду врачей. Там она рассказала, что дети пошли купаться на озеро. Правоохранители сразу выехали на озеро, однако поиски не дали результата, поэтому их продолжили сегодня: полицейские вместе с водолазами обнаружили детей утопленными", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Женщину задержали. Решается вопрос о переквалификации уголовного производства с ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - безвестно отсутствующие на ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более людей) УК Украины" – сообщили в полиции.

Женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Сайт "Киев.Оперативный" опубликовал фото женщины и сообщил подробности трагедии.

"Всё началось с того, что отцу позвонил неизвестный и сообщил, что нашёл телефон его ребёнка. Он поехал на встречу, забрал телефон и поехал по месту жительства детей и их матери. Дверь в квартиру оказалась открытой, а дома никого не обнаружилось.

Мать (Екатерина Владимировна, 1982 года рождения), которая работает в детском садике, на работу не появилась. Детей в садик тоже не привела. Из последнего, известно было лишь то, что мама отпросила детей с кружка фигурного катания, якобы из-за болезни детей.

Родители матери проживают в Крыму, а сама Екатерина никогда не была замечена за употреблением алкоголя.

На уши был поставлен весь личный состав полиции и области. Через несколько часов Екатерину Владимировну задержали правоохранители Чернигова.

Уже в Киеве она призналась, что утопила детей в озере Дарницкого района. Сама тоже хотела, но не смогла.

Екатерина сейчас проходит обследования в больнице на Кирилловской, а водолазы достают детей из озера.

Начало жуткой истории тут: https://kyivoperativ.info/other/uvaga-rozshuk-84/amp/"

Позже были опубликованы фото с места, где нашли малышей. Не рекомендуется к просмотру просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой..











