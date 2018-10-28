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28.10.18 11:51

Россия перебросила в Калининградскую область новейшие комплексы "Самарканд"

Министерство обороны Российской Федерации разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" на стратегических направлениях, в том числе в Калининградской области.

Россия перебросила в Калининградскую область новейшие комплексы "Самарканд"

Как передает Цензор.НЕТ, российский "Интерфакс" пишет, что это следует из материалов портала госзакупок.

Согласно документации тендера, в России развернуто как минимум 13 комплексов РЭБ "Самарканд-У", "Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д". Они размещаются в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Беларуси.

Комплексы дислоцированы на объектах военно-морского флота РФ, следует из материалов портала.

В сообщении, размещенном на сайте минобороны РФ, указывается, что "в 2017 году на вооружение службы радиоэлектронной борьбы Северного флота поступили новейшие комплексы "Свет" и "Самарканд".

Также отмечается, что российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.

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