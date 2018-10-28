На Харьковщине микроавтобус врезался в рейсовый автобус с 35 пассажирами, 1 человек погиб, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В 17-30 на автодороге "Чугуев - Великий Бурлук" между пгт Печенеги и селом Кицовка 44-летний водитель автомобиля "Форд Транзит" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом сообщением "Печенеги - Харьков". На момент столкновения в салоне автобуса находилось 35 пассажиров", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП водитель автомобиля "Форд Транзит" от полученных травм скончался на месте происшествия. Также на месте аварии врачи оказали медицинскую помощь двум пострадавшим - 34-летнему водителю автобуса и 46-летнему пассажиру микроавтобуса.

Решается вопрос о внесении данной информации в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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