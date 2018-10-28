Раненый военнослужащий в состоянии комы доставлен вертолетом в одесский госпиталь, - волонтер Танцюра. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил волонтер Андрей Танцюра, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в одесский военный госпиталь в крайне тяжелом состоянии доставлен боец с церепно-мозговой травмой ... кома ... крайне тяжелое состояние ...", - написал волонтер.

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