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28.10.18 18:32

В Украине вводится мониторинг качества отопления, - НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) вводит мониторинг показателей качества в сфере теплоснабжения.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт комиссии.

На заседании 26 октября регулятор принял проекты форм отчетности НКРЭКУ №15 "Отчет по показателям непрерывности теплоснабжения и качества тепловой энергии" (годовая) и №16 "Отчет по показателям коммерческого качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения" (квартальная).

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Это позволит комиссии получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям. Первое – это непрерывность теплоснабжения (ежегодно): средняя продолжительность перерывов в теплоснабжении, количество перерывов, средняя продолжительность ликвидации последствий аварии сверх допустимого срока. Второе - качество теплоносителя (ежегодно): количество случаев несоблюдения параметров давления и/или температуры по результатам проведенных измерений. Третье - коммерческое качество предоставления услуг (ежеквартально): количество предоставленных услуг, количество и процент услуг, при выполнении которых превышены установленные сроки.

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"Введение мониторинга позволит регулятору уже сейчас - информировать потребителей и все заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению лицензиатов Комиссии; в перспективе - учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения", - говорится в сообщении.

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