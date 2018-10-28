В Украине вводится мониторинг качества отопления, - НКРЭКУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт комиссии.

На заседании 26 октября регулятор принял проекты форм отчетности НКРЭКУ №15 "Отчет по показателям непрерывности теплоснабжения и качества тепловой энергии" (годовая) и №16 "Отчет по показателям коммерческого качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения" (квартальная).

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЭКУ повысила тариф на горячую воду и отопление для Днепровского и Дарницкого районов Киева

Это позволит комиссии получать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям. Первое – это непрерывность теплоснабжения (ежегодно): средняя продолжительность перерывов в теплоснабжении, количество перерывов, средняя продолжительность ликвидации последствий аварии сверх допустимого срока. Второе - качество теплоносителя (ежегодно): количество случаев несоблюдения параметров давления и/или температуры по результатам проведенных измерений. Третье - коммерческое качество предоставления услуг (ежеквартально): количество предоставленных услуг, количество и процент услуг, при выполнении которых превышены установленные сроки.

Читайте также: В связи с ростом цены на газ будут пересчитаны тарифы на отопление и теплую воду: повышение составит 16%, - Рева

"Введение мониторинга позволит регулятору уже сейчас - информировать потребителей и все заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению лицензиатов Комиссии; в перспективе - учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения", - говорится в сообщении.