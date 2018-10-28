Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
28.10.18 18:57

Сегодня имперские амбиции Москвы очевидны, поэтому Польша должна укреплять восточный фланг НАТО, - Дуда

В интервью газете "Bild am Sonntag" президент РП Анджей Дуда напомнил, что за последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы.

Сегодня имперские амбиции Москвы очевидны, поэтому Польша должна укреплять восточный фланг НАТО, - Дуда

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Дуда подчеркнул, что ключ в НАТО - солидарность и общая ответственность и расходы. Комментируя сотрудничество с Германией, он подчеркнул, что "безопасность - это также энергетическая безопасность", а значит, "мы также ожидаем солидарности здесь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы на местных выборах в Польше получили 33 мандата

В интервью газете "Bild am Sonntag" президента Дуду расспросили, "насколько опасен" президент РФ в контексте угроз, которые для Польши и других стран восточной части ЕС составляет Россия.

"Сделаем выводы из фактов. За последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы. В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году - на Украину. В обоих случаях юридические границы двух стран до сих пор не восстановлены. Президент Лех Качинский предположил развитие ситуации. В 2008 году, в Тбилиси он сказал, цитирую: сейчас Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а впоследствии, возможно, придет время моей страны, Польши", - сказал Дуда.

Президент оценил, что "сегодня имперские амбиции Москвы очевидны для каждого". "Поэтому мы должны укреплять восточный фланг НАТО", - подчеркнул он.

Также читайте: Россия перебросила в Калининградскую область новейшие комплексы "Самарканд"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100