Может привести к монополизации рынка и невыполнению Украиной обязательств, - Регуляторная служба о проекте Кабмина о новой цене на газ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Службы.

"Принятие проекта в предложенной редакции может привести к монополизации рынка природного газа НАК "Нафтогаз Украины", невыполнению Украиной ее обязательств по договору об учреждении Энергетического сообщества", - говорится в документе.

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Согласно выводам экспертов, в предложенном Кабмином проекте постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" отсутствует анализ регуляторного влияния на рыночную среду, обеспечения прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики. Также разработчики постановления не соблюли принципы государственной регуляторной политики, определенные законодательством.

Как пишет "Сегодня", Кабмин обнародовал постановление № 867 от 19 октября 2018 года "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа". В нем содержится формула, по которой рассчитывается цена газа, поставляемого "Нафтогазом" для населения и тепловиков, и сроки роста этой цены, а также объяснение того, на какой именно модели "импортного паритета" остановились в переговорах Кабмин и МВФ - а в основе всех расчетов лежат принципы Положения о поставщике со специальными обязательствами, или ПСО.

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Своим постановлением Кабмин продлил специальные обязательства НАК "Нафтогаз Украины" продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года.

Кабмин сохранил за "Нафтогазом" право приобретать газ у своих "дочек" - "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз". В случае недостаточности ресурса внутренней добычи "Нафтогаз" должен докупать газ у других оптовых продавцов - в том числе у зарубежных.

При этом правительство установило и правила расчета цены, по которой НАК будет покупать газ у "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаза", и правила расчета цены, по которой "Нафтогаз" должен продавать "голубое топливо" газсбытам, за которыми сохранена обязанность поставлять газ населению и тепловикам.

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Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. По словам премьер-министра, сначала Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.

На сегодня цена газа для населения составляет 4942 гривны за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, которые включают транспортировку, - 6958 гривен за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители фонда ранее настаивали на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть поднята до уровня импортного паритета.