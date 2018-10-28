Президентские выборы в Грузии: избирательные участки закрылись, экзит-полы показывают разные результаты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

По результатам экзит-пола от компании BCG Research по заказу оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе набирает 37%, другой кандидат Саломе Зурабишвили - 34%, Давид Бакрадзе - 17%, голосов.

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Результаты экзит-пола от телекомпании "Rustavi 2" не показывают лидера голосования. Так, кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе набирает 40%, другой кандидат Саломе Зурабишвили - 40%, Давид Бакрадзе - 10% голосов.

Четкого лидера показывает экзит-пол от партии "Грузинская мечта", где ее главный кандидат Саломе Зурабишвили набирает 52,3% голосов, при этом Григол Вашадзе набирает 28,1% и Давид Бакрадзе - 9,2%.

Результаты президентских выборов в Грузии объявят через день. Бывшим президентом в Грузии был Георгий Маргвелашвили. Это последние прямые выборы президента. При этом главы государства выберут не на пять лет, как раньше, а на шесть.

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