ДРГ и террористические подразделения наемников РФ будут разыскивать в Краматорске, - пресс-центр ОС

В связи с этим командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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"В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и т.д.)

Все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым", - уточняют в штабе.

Отмечается, что ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем. "В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте в адрес дежурных служб: главного отдела в Краматорске ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел.: 06264-3-03-33; Краматорского городского отдела ГУ НПУ в Донецкой области, тел.: 102, 06264-7-02-47", - говорится в сообщении.

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В штабе просят местных жителей не паниковать и соблюдать требования личной безопасности, а также напоминают, что согласно требованиям пункта 8 Постановления Кабинета Министров Украины №92 от 18.02.2016, принято решение об установлении в Донецкой и Луганской областях и АР Крым уровня террористической угрозы "КРАСНЫЙ".



