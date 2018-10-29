Один украинский воин получил ранения на Донбассе, уничтожены трое террористов. За сутки - 19 обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

По данным штаба, противник 19 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Противник осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

"На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на донецком - около Луганского, на мариупольском направлении - в районе населенного пункта Гнутово противник применял минометы. В первом случае это было оружие калибром 120 мм, а в других - 82 мм.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг применял минометы калибра 82 мм в районе Гнутово, раненых нет, - пресс-центр ОС

Также в штабе добавили, что весь огонь, кроме одного случая, российские оккупационные войска сконцентрировали на двух направлениях: "Чаще всего враг открывал огонь на Приазовье, чуть меньше обстрелов было зафиксировано на донецком направлении. Для огневого воздействия оккупанты, в основном, использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Подразделения Объединенных сил действовали адекватно ситуации".

По данным разведки, 28 октября, были уничтожены 3 оккупантов, еще 6 - получили ранения.

"В течение текущих суток противник огонь по нашим позициям не открывал", - сообщили в пресс-центре ООС.