В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Великобритании, которого разыскивал Интерпол, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В столичном аэропорту во время оформления пассажиров, прибывших из Амстердама в отношении гражданина Великобритании произошлоо срабатывание базы данных Интерпола. Пограничники установили, что иностранца разыскивали на территории Объединенных Арабских Эмиратов за совершение мошенничества в финансовой сфере. По данному факту правоохранители немедленно проинформировали Укрбюро Интерпола в г. Киеве", - сказано в сообщении.

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Кроме того, в пункте пропуска "Шегини" во время проверки документов путешествующих, инспектор пограничного ведомства обнаружил у одного из пассажиров поддельную польскую ID карточку. В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что иностранец является гражданином Турции.