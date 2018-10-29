Подозреваемого в организации покушения на Гандзюк Торбина перевезли в Киев, - адвокат Хазов

Подозреваемого в организации покушения на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк Сергея Торбина перевезли в Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Торбина Юрий Хазов, передает Цензор.НЕТ.

"Только что узнал, что моего подзащитного без уведомления защитника этапировали в СИЗО г. Киев. Юрий Витальевич, предупреждаю Вас, действия без участия защитника являются недопустимыми доказательствами", - заявил Хазов.

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В свою очередь Маси Найем считает, что Торбина перевели в Киев по инициативе главного следственного управления СБУ.

"Сергея Торбина (подозреваемый по делу Катерина Гандзюк), перевезли в Киев. Информация со слов его адвоката Юрия Хазова. Возможно, что это сделано руками СБУ, так как Главное следственное управление СБУ 07 августа открыло уголовное дело "по факту организации законченного покушения на умышленное убийство с особой жестокостью, совершенное по заказу работников правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе государства". На следующей неделе будет уже три месяца, как нет ответа на вопрос "Хто замовив Катю Гандзюк?". Сам Сергей Торбин все это время молчал. Нужно помнить, что ранее он работал в херсонской милиции и логично, что находясь там в Херсоне, он был под влиянием своих бывших коллег. Так что новость сама по себе хорошая. Чтоб два раза не вставать, напомню, что Вячеслав Аброськин лично обещал, что правоохранители, причастные к саботированию расследования, будут привлечены к ответственности. На данный момент ни сотрудники полиции, ни процесуальные руководители (прокуратура) не притянуты к ответственности", - рассказал Найем.

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