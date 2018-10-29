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29.10.18 08:59

Самолеты ВВС и ВМС США провели разведку у побережья временно оккупированного Крыма

Разведывательные самолеты ВВС и ВМС США в воскресенье, 28 октября, совершили многочасовые полеты вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

самолет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об сообщают российские СМИ со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, это были стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Самолеты приближались к морской границе в районе Севастополя на расстояние приблизительно 13 км, в районе Ялты - 19 км, в районе Керченского пролива, Новороссийска, Геленджика и Сочи - около 24 км.

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Самолеты вылетели с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Напомним, ранее американский беспилотник провел многочасовую разведку на Донбассе.

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