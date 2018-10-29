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29.10.18 09:03

Суды в Украине не учитывают психологическое состояние бывших солдат и выносят максимальные приговоры, - Глузман

Бывшим солдатам суды должны выносить более мягкие, альтернативные приговоры, считает глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

глузман

Украинские суды при вынесении приговоров не учитывают психологические особенности ветеранов, прошедших войну. Такое мнение в Facebook выразил глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман, передает Цензор.НЕТ.

"Проблема известная: тысячи наших сограждан с оружием в руках защищают Украину. Не имея той социально-психологической поддержки, которую обязано предоставить им и их семьям государство. Да и ощутимой материальной поддержки. Позиционная война самая страшная. Калечит не тело солдата, а его душу. Огромное количество отечественного и зарубежного жулья, декларирующее умение оказывать психологическую помощь солдату, только мешает ему, отталкивает его. Наши офицеры в большинстве своем плохо подготовлены к такой сугубо психологической работе. Не по своей вине. Сотни всевозможных брошюр и подобных им "боевых листков", изданные псевдоэкспертами из различных фондов и фондиков, лишь путают командира, мешают ему принимать правильное решение, видеть назревающую и вполне предотвратимую межличностную катастрофу", - рассказал он.

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"Привожу конкретный пример. Не типичный, но очень демонстративный. В одной из воинских частей на передовой назревал конфликт между двумя солдатами. Командир то ли не видел этого конфликта, то ли недооценил возможные последствия. Однажды ночью прямо в землянке один из этих парней выстрелом из автомата в упор застрелил другого, когда тот спал. Открыто, не прячась. Для командира – событие чрезвычайное. С серьезными для него карьерными последствиями. Убийцу арестовали, но выход из ситуации, спасительный для командира, нашли: убийца, оказывается, был в состоянии посттравматического стрессового расстройства! Суд, плохо понимающий психиатрические подробности, доверился экспертам. В результате психически здорового человека, признали невменяемым и направили на принудительное лечение в Днепропетровскую психиатрическую больницу со строгим режимом содержания. Что ж, очередной очень удобный диагноз - ПТСР. Как в свое время после чернобыльской аварии, играючи находили во всем болезненном происки малых доз радиации", - отметил Глузман.

"А проблема действительно существует. Бывшие солдаты в наших условиях трудно привыкают к мирной жизни. И, в результате, некоторые совершают преступления. Суды, к сожалению, не учитывают психологическое состояние этих людей и выносят максимальные приговоры. Хотя именно для бывших солдат должны приниматься более мягкие, альтернативные решения. Они нуждаются в психологической реабилитации параллельно с той или иной формой наказания. Как делает послевоенная Хорватия, например", - резюмировал он.

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Суды в Украине не учитывают психологическое состояние бывших солдат и выносят максимальные приговоры, - Глузман 01
Суды в Украине не учитывают психологическое состояние бывших солдат и выносят максимальные приговоры, - Глузман 02
Суды в Украине не учитывают психологическое состояние бывших солдат и выносят максимальные приговоры, - Глузман 03

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