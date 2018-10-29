Суд над Януковичем: Адвокат Байдык продолжает читать свою дебатную речь. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

11:55 Общаясь с журналистами, Байдык сообщил, что на следующей неделе снова полетит к Януковичу, чтобы согласовывать с ним позицию.

Адвокат сообщил, что встречается с Януковичем в Москве, а не в Ростове, где, по версии защиты, живет беглый президент: "Ну вы же знаете, почему. В целях безопасности".

Журналисты задали вопрос: "А где в Москве Януокивч живет неделями? Ведь вы уверяли, что он бежал с одним чемоданом, денег нет, а снимать жилье в Москве дорого?".

Байдык сказал: "Я не буду отвечать на этот вопрос, это конфиденциальная информация"

11:49 Адвокат Байдык просит перерыв до 15:00, чтоб побывать на заседаниях, которые сегодня назначены.

"Обговаривали ли вы это во время встречи с Януковичем?", - спрашивает судья Девятко.

Байдык говорит, что да, и что Янукович согласился.

Прокурор Крым говорит, что сторона обвинения не возражает.

Адвокат Горошинский - поддерживает.

Судья Девятко объявляет перерыв до 15:00.

11:41 Адвокат Горошинский поддерживает ходатайство Байдыка.

Горошинский говорит, что защита пойдет в апелляцию и там будет аргументировать, что не допрошены конкретные свидетели. И что в апелляции будут спрашивать, просили ли адвокаты об их допросе.

Поэтому защита, по его словам, вынуждена заявлять новые допросы новые, подавать новые видео, ведь и он, и Байдык зашли в дело уже на стадии дебатов.

Судья Девятко заявляет, что адвокаты могут ссылаться на те свидетельства и доказательства, которые исследованы в суде. С учетом того, что обстоятельства, на которые ссылается Байдык, уже были исследованы в суде, то в удовлетворении ходатайства отказано.

11:33 Адвокат Александр Байдык подает третье за сегодня ходатайство.

Говорит, что собрал ведомости, и требует вернуться к судебному следствию, добавить к материалам дела новые видеозаписи, документы, исследовать их.

А именно - о событиях 22 февраля 2014 года в Харькове около Дворца Спорта, где должен был выступать Янукович; акт осмотра видеозаписи, где Турчинов заявляет о выводе войск из Крыма от 10 сентября; акт осмотра видео, где Мосийчук заявляет, что Правый сектор формирует "поезда дружбы в Крым"; акт осмотра видео о событиях 19 февраля в Луцке, где протестующие требуют увольнения от губернатора и приковали его наручниками к сцене; видео с выпуском ТСН, где Янукович дает интервью о том, почему не подписывается Соглашение от Ассоциации с ЕС.

Адвокат Байдік говорит, что эти доказательства он добыл уже во время дебатов, поэтому их нужно рассмотреть в суде и прервать стадию дебатов.

Прокурор Крым говорит, что все эти моменты уже исследованы в суде или не имеют никакого отношения к данному процессу, например, о событиях в Луцке.

Прокурор просит отказать в удовлетворении ходатайства.

11:29 Судья Девятко отказывает в удовлетворении ходатайства с той же мотивацией, что и в прошлый раз.

"Суд предлагает вам закончить свою речь. Не нужно боятся, что мы будем мешать Януковичу выступить с последним словом. То, что происходит сейчас, суд расценивает, как попытку затягивагия. Суд не может прерывать вашу дебатную речь, но дебаты не могут длиться вечно", - говорит Девятко.

11:21 Адвокат Байдык: "Сторона обвинения допросила 144 свидетеля. Допрошены были не все. Мы ходатайствуем, чтоб допросили других. И хотим задать им вопросы".

Перечисляет, кого именно хотят допросить - это пограничники.

Прокурор Максим Крым говорит, что это ходатайство ничем не отличается от предыдущего. И это речь идет о свидетелях обвинения. По его словам, у адвокатов нет аргументов, какие именно показания они могут получить от этих свидетелей обвинения.

"Байдык только допустил, что мы давили на них или неполностью допросили. Поэтому расцениваю это лишь как допущение адвоката Байдыка", - говорит Крым и просит не удовлетворять ходатайство адвоката о возврате к допросу свидетелей.

11:17 Адвокат Байдык читает показания военного.

Судья спрашивает, где именно Байдык взял эти показания.

Адвокат говорит, что они есть в материалах дела, однако это те свидетели, кто не был допрошен в суде.

Прокурор Максим Крым говорит, что они не подавали такие показания.

Судья говорит, что адвокаты могут ссылаться лишь на те допросы, которые проходили в суде.

Адвокат Байдык настаивает, что заявляет ходатайство о допросе этих свидетелей.

Судья говорит, что уже рассматривали этот вопрос. Он объяснил, что прокуратуре отказали в допросе этого свидетеля, потому что были другие свидетели, которые говорили уже об этом.

11:11 Адвокат Байдык говорит, что в действиях высокопоставленных чиновников Украины усматриваются статьи "госизмена" и "нарушение территориальной целостности", а именно - их бездействие.

Поэтому, говорит Байдык, он подает ходатайство - снова о возвращении к допросу свидетелей.

"Ваше повторное ходатайство начинается так же, как и предыдущее", - перебивает его судья Девятко.

При этом Байдык говорит, что не будет зачитывать все.

Он снова цитирует нормы УПК, которые уже сегодня цитировал - там речь идет о допросе свидетелей. Говорит снова, что защита подала 144 свидетеля, а допросили только 43

Снова вспоминает решения ЕСПЧ.

Говорит, что хочет сделать перекрестный допрос и что обвинение не полностью допросило свидетелей. И что в протоколах допросов на стадии досудебного следствия есть важные показания. Начинает зачитывать показания тех, кто не был допрошен в суде, но был допрошен адвокатами.

11:01 Адвокат Байдык отмечает, что 24 марта 2014 года Александр Турчинов огласил решение о выводе войск из Крыма.

"Это привело к окончательной потере территориальной целостности Украины", - заявляет он.

Вспоминает видеозаявление Турчинова, цитирует его.

Также говорит, что есть заявление генерала Павла Дисяка, который обратился в военную прокутару, требуя привлечь Турчинова, Наливайченко, Аваков, Тенюха, Парубия и других, "в следствие действий которых Украина потеряла Крым".

Кроме этого, адвокат вспоминает стенограмму заседания СНБО.

10:55 Байдык цитирует интервью Анатолия Могилева, где он утверждает, что "Крым можно было отстоять"

10:47 Адвокат говорит, что в деле есть видеосюжеты местных каналов о том, как крымчане возвращались с Антимайдана в Крым. Также о том, как проходили митинги в Крыму.

Также, по словам Байдыка, в деле стоит обратить внимание на видеообращение Януковича к крымчанам.

Кроме этого он вспоминает, что есть видео о том, как беркутовцы из Киева возвращаются в Крым.

10:37 Адвокат Байдык вспоминает интервью генерала Виктора Назарова Наталье Влащенко на телеканале ZiK, в котором Назаров говорит, что армия была готова отбить российскую агрессию в Крыму.

Цитирует интервью Анатолия Гриценко, в котором он осуждает власть за то, что не стали воевать в Крыму.

Цитирует интервью Владимира Заманы (бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины) изданию "Гордон". В этом интервью Замана утверждает, что власти не стали отвоевывать Крым и заниматься настроениями в Крыму.

Также вспоминает интервью Мустафы Джемилева Дмитрию Гордону.

Адвокат говорит, что верными присяге остались курсанты Академии Нахимова, вспоминает, что есть видео, где курсанты исполняют гимн Украины, перекрикивая гимн России.

10:35 Заседание продолжилось.

Судья Девятко говорит: "Суд дает возможность адвокату Байдыку закончить свою дебатную речь"

Байдык поправляет: "Не закончить, а продолжить".

"Не нужно спорить с судом. Суд давал вам возможность читать дебатную речь. Продлевать вам время", - отвечает ему Девятко.

10:15 Прокурор Максим Крым говорит, что не услышал ни одного обоснования, почему нужно вернуться к допросу этих людей.

По его словам, все эти люди были допрошены прокуратурой на досудебном следствии. И что в самом суде было допрошено более 20 военных, и они свидетельсивовали об этих обстоятельствах. Поэтому прокурор против удовлетворения ходатайства защиты.

Адвокат Горошинский подчеркивает, что эти свидетели важны, и что он поддерживает ходатайство коллеги Байдыка. Поддерживает и адвокат Рябовол.

Судья Девятко разъясняет: допросили 52 свидетеля. 15 из них - свидетели защиты. Перечисляет кого именно: Ильин, Шуляк, Кожара, Добкин, Герман, Кобзарь и бывшие охранники Януковича, бывшие сотрудники Межигорья, летчики, диспетчеры, жители Крыма. Перечисляет, кто отказался. Перечисляет тех, кто не явился - Азаров, Клюев, Захарченко, Лебедев, Якименко. Также не допросили Ярощука, пилота, поскольку были допрошены другие свидетелем, которые говорили об этом же.

Девятко цитирует решения ЕСПЧ, где сказано, что обвиняемый должен обосновать, почему эти свидетели важны.

Говорит, что по указанным вопросам были допрошены в суде десятки свидетелей.

"Нет оснований для возобновления судебного следствия", - уверен судья Девятко.

Адвокат Байдык просит перерыв на 10 минут. Судья объявляет перерыв.

10:09 Адвокат Байдык напоминает, что суд может учитывать лишь показания тех свидетелей, которых дрппросилии в зале. Поэтому требует вернуться к стадии судебного следствия и дополнить этих свидетелей, чьи показания он читал.

09:55 Адвокат Байдык продолжает зачитывать показания свидетелей, которые были допрошены адвокатами, но не допрашивались в судебном процессе.

В основном, это показания военных из Крыма о первых днях захвата полуострова.

09:53 Пришел адвокат Александр Горошинский. Сел рядом с Байдыком.



Слева направо: Юрий Рябовол, Александр Горошинский, Александр Байдык.

09:40 Адвокат Байдык заявляет ходатайство: о возобновлении выяснения обстоятельств, которые были высянегы в суде. То есть адвокат фактически просит вернуться к следствию.

Говорит, что адвокаты просили допросить 144 свидетеля, а суд согласился допросить лишь 43.

Цитирует нормы УПК и решения ЕСПЧ.

Адвокат считает, что на свидетелей было отказано давление. Поэтому требует дополнить показания.

Просит дополнить показания тех свидетелей, чьи письменные допросы есть в суде, но судьи отказались их допрашивать. Судьи приняли такое решение, потому что показания повторялись.

Байдык читает показания таких свидетелей.

09:27 Адвокат Быйдык утверждает, что Крым был сдан новой властью в результате ее бездеятельности. Об этом, по его словам, свидетелеьсвтуют доказательства, которые есть в материалах дела. Они говорят о том, что военные были готовы защищать, но не получили приказ из Киева.

Цитирует видео с Воронченко, где он рассказывает о том, что предлагал "Я предлагал вывести танки и расстрелять верховную раду Крыма".

Цитирует другое видео, в котором также полковник морской бригады рассказывает о том, как дали приказ сдать оружие и покинуть военную часть.

Указывает на еще одну запись - интервью с Юлием Мамчуром "5 каналу", где он рассказывает, что ждали приказы спецназовцы.

Также вспоминает, что в материалах дела есть запись "Свадьба на Бельбеке".

Также вспоминает еще одно интервью Мамчура о том, что не было приказа из Киева на применение оружия.

09:23 Адвокат Байдык говорит, что есть еще одно видео в деле об этих же событиях под Корсунь-Шевченковским, снятое на мобильный телефон. Там, в частности, есть фрагмент, где крымчанина заставляют дать клятву, что он никогда не вернется в Киев, как люди ходят на корточках, как требуют от них просьб о прощении.

После того, как эти крымчане приехали домой, говорит адвокат, они рассказали о произошедшем. На полуострове стали организовывать "отряды самообороны".

Вспоминает, что новой властью был принят закон о языковой политике, и это взбудоражило Крым.

"Это одна их причин того, почему Украина потеряла Крым", - говорит Байдык.

Вспоминает выступления народных депутатов того времени - Заца, Миримского.

"С конца февраля 2014 население Крыма и южного востока проетстовало против антикоснтитуционного переворота. Этому пртивостояли радикалы, отправляли так называемые вооруженные формирования для наведения якобы порядка", - говорит адвокат.

Все это привело к протестам в Крыму. Например, к протестам с призывами отделения от Украины.

09:17 Байдык продолжает читать дебатную речь.

Он вспоминает инцидент под Корсунь-Шевченковским 20 февраля. Когда активисты Майдана остановили автобусы с участниками Антимайдана из Крыма.

"Это был погром! Пересматривая эти кадры, охватывает страх!", - говорит адвокат

Цитирует фрагменты видео и комментарии очевидцев из Антимайдана.

Зачитывает фрагменты рассказов свидетелей о "зверствах" под Корсунь-Шевченковским.

09:15 "Теперь о ваших заявлениях о том, что якобы суд не дает Януковичу выступить. Суд всегда давал возможность участвовать Януковичу! ...

Суд никуда не спешил никогда, да и слышали о спешке лишь от адвокатов! И никакого давления нет. В дебатах обвиняемый выступает перед адвокатам. Но суд даст возможность обвиняемому выступить с последним словом", - говорит Девятко.

09:11 Адвокат Байдык заявляет, что сегодня в 15:00 у него заседание суда по другому делу, поэтому ему нужно уйти.

Говорит, что будет работать сегодня, завтра и послезавтра.

"В среду будем определяться", - говорит Байдык, отвечая в третий раз на вопрос судьи Девятко о том, сколько времени ему нужно, чтоб закончить.

Судья Девятко констатирует: "Я понял, адвокат отказывается отвечать на вопрос суда"

Адвокат добавляет, что в 13:00 у него заседание в Подольском суде, но там обвиняемый не под арестом. В 16:00 суд в Апелляционном суде - там тоже не под арестом. По закону, в приоритете этот процесс над Януковичем. Адвокат спорит. Девятко повышает голос: "Не перебивайте меня!"

Выясняет, какой график работы завтра и послезавтра.

09:09 Адвокат Байдык говорит, что после встречи с Януковичем хочет заявить: суд должен не поддаваться давлению власти.

По его словам, власть заявляла, что нужно срочно закончить процесс, и это осуждает Янукович.

Сам экс-президент просит дать ему возможность выступить в дебатах и с последним словом, а также дать закончить дебаты Байдыку, речь которого после встречи увеличилась.

09:07 Адвокат Байдык передает суду "листок недееспособности" - справку из больницы о том, что болел.

09:03Зашли судьи. Владислав Девятко предлагает Байдыку продолжить читать дебатную речь.

08:59На сегодняшнее заседание явились два адвоката Януковича: по назначению Юрий Рябовол и по договору Александр Байдык, который сегодня должен продолжить читать свою дебатную речь. Больше недели Байдык болел, потом больше недели был в Москве, где встречался с Виктором Януковичем.

Также присутвуют два прокурора - Руслан Кравченко и Максим Крым.

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Полный текст стенограммы судебного заседания 26 октября можно прочитать тут.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киеваудовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.