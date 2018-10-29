Крушение самолета в Индонезии: на борту находились 20 сотрудников Минфина страны, - местные СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают в понедельник местные СМИ.
В связи с катастрофой министр финансов Индонезии Шри Мулиани прибыла в Национальное агентство поисковых и спасательных операций.
Ранее сообщалось, что на борту пассажирского самолета авиакомпании Lion Air находилось 188 пассажиров и членов экипажа.
СМИ отмечали, что незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 мин. после вылета из аэропорта Джакарты.
Самолет упал в море и затонул.
Сотрудник индонезийского агентства судоходства со своей стороны сообщил, что к месту крушения уже прибыли несколько спасательных кораблей.
Идет поисково-спасательная операция.