Крушение самолета в Индонезии: на борту находились 20 сотрудников Минфина страны, - местные СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают в понедельник местные СМИ.

В связи с катастрофой министр финансов Индонезии Шри Мулиани прибыла в Национальное агентство поисковых и спасательных операций.

Ранее сообщалось, что на борту пассажирского самолета авиакомпании Lion Air находилось 188 пассажиров и членов экипажа.

СМИ отмечали, что незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 мин. после вылета из аэропорта Джакарты.

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Самолет упал в море и затонул.

Сотрудник индонезийского агентства судоходства со своей стороны сообщил, что к месту крушения уже прибыли несколько спасательных кораблей.

Идет поисково-спасательная операция.