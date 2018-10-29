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29.10.18 10:12

Авиакатастрофа в Индонезии: граждан Украины в списке пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение пассажирского лайнера нет, - МИД (обновлено)

Консул Украины проверяет, были ли украинцы среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Индонезии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Консул Украины проверяет информацию, могли ли быть украинцы среди пассажиров самолета компании Lion Air, который упал в море в Индонезии", - говорится в сообщении.

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Позже в МИД сообщили, что граждан Украины нет в списке пассажиров самолета и членов экипажа.

Авиакатастрофа в Индонезии: граждан Украины в списке пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение пассажирского лайнера нет, - МИД 01

Авиакатастрофа в Индонезии: граждан Украины в списке пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение пассажирского лайнера нет, - МИД 02

Ранее сообщалось, что на борту пассажирского самолета авиакомпании Lion Air находилось 188 пассажиров и членов экипажа.

СМИ отмечали, что незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 мин. после вылета из аэропорта Джакарты.

Самолет упал в море и затонул. Сотрудник индонезийского агентства судоходства со своей стороны сообщил, что к месту крушения уже прибыли несколько спасательных кораблей. Идет поисково-спасательная операция.

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