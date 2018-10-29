Реформа "Нафтогаза" неизбежна: каким конкретно путем мы пойдем - это пока что вопрос, - Гройсман

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"В любом случае разъединение "Нафтогаза" неизбежно: это предусматривает европейское законодательство - добыча газа с одной стороны, а транспортировка и хранение - с другой. Таково требование Европейского Союза, и если мы хотим стать единой частью энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг", - отметил Гройсман.

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В то же время он подчеркнул, что против ликвидации "Нафтогаза" уже сегодня, и добавил, что прежде чем начинать делать изменения, должна быть выработана четкая модель.

"Каким конкретно путем мы пойдем - это пока что вопрос к специалистам и независимому наблюдательному совету. Когда они нам предложат успешную модель, будем рассматривать и принимать решение", - отметил глава правительства.

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