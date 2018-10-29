"За пять лет мы можем выйти на сильную экономику", - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил в интервью "Укринформу".

"Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже к 2020 году до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, что за пять лет мы можем выйти на сильную экономику", - сказал премьер-министр.

Гройсман уверяет, что видит, как это может произойти, и понимает, что надо для этого делать, но добавил, что не все зависит только от правительства - нужны совместные усилия, важна также поддержка Президента и Верховной Рады.

В то же время он напомнил, что с 2005 года до 2013 года Украина взяла взаем почти 50 млрд долларов или 1 трлн 300 млрд гривень. При этом глава правительства подчеркнул, что средства будто получили, но страна не ощутила изменений к лучшему, и деньги разошлись, а обязательства остались.

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"Поэтому я далеко не уверен, что те, кто обещает отменить решение (относительно цены на газ. – Ред.), реально сделали бы это. Потому что тогда им пришлось бы за один год отдать 20 млрд долларов. Все расчеты показывают, что это из разряда, скажем так, очень ненаучной фантастики. Нет такой возможности и ресурсов, если все валютные резервы страны составляют сегодня 16,6 млрд долл. Или, может, эти защитники обездоленных договорятся с Международным валютным фондом, с Европейским Союзом, со Всемирным банком о том, что это условие ликвидируется?", - отметил премьер-министр.

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Кроме того, Гройсман заметил, что если говорить о варианте отказаться вообще от сотрудничества с международными финансовыми партнерами, то надо принимать во внимание и то, что Украина находится в условиях российской агрессии, что "соседи" ежедневно обстреливают наши территории, что они присутствуют на Донбассе и в Крыму. При таких обстоятельствах, по его мнению, ослабить государство путем банкротства недопустимо.

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства 19 октября Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.

Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о внедрении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в марте следующего года.