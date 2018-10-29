Избитый в прямом эфире в День ВДВ российский пропагандист Развозжаев покончил с собой

В Москве покончил с собой журналист НТВ Никита Развозжаев, которого многие помнят из-за конфликта с десантником в эфире ко дню ВДВ в РФ в прошлом году. Он оставил прощальную записку на своей странице "Вконтакте", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Взгляд-инфо".

"Сегодня утром в Москве обнаружено тело бывшего саратовского журналиста, 25-летнего корреспондента "НТВ" Никиты Развозжаева. Трагическую новость ИА "Взгляд-инфо" подтвердил директор ГТРК "Саратов" Дмитрий Петров. Молодой человек выпал из окна 11-го этажа дома, где он снимал квартиру. На страничке погибшего в социальной сети "ВКонтакте" размещено прощальное письмо, адресованное родным и близким", - отмечает издание.

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Напомним, российского пропагандиста Никиту Развозжаева избили в прямом эфире росТВ во время репортажа из московского Парка Горького, где проходило празднование Дня ВДВ: "Моя страна, сука, бл#дь, Украину захватит!". Удар ему нанес бородатый мужчина в футболке с надписью "Оплот". Члены этой террористической организации - активные участники оккупации части территории украинского Донбасса. Позже кремлевские пропагандисты рассказали свою версию избиения в День ВДВ: "Подошел человек в кадр, закричал матом: "Россия - это пи-пи-пи". Позже мужчина, избивший российского пропагандиста, рассказал об инциденте в День ВДВ: "А что вам в этом не нравится?!"