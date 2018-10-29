Надеюсь, что следующим этапом реакции ЕС и США будет введение санкций по отношению к российским черноморским портам, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в кулуарах первой торговой миссии США в Украине в понедельник.

"Я надеюсь, что следующим этапом реакции будет введение санкций по отношению к российским черноморским портам. Я считаю, что это абсолютно адекватная мера, которая заставит российскую власть еще раз задуматься о том, сколько стоит оккупация, сколько стоят военные действия", - подчеркнул В.Омелян.

По данным министра, судовладельцы, как украинские, так и иностранные, теряют по $15-50 тыс. в сутки из-за простоя судов, а это приводит к подорожанию продукции для конечных потребителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море, - Омелян

В.Омелян также указал на то, что Украина настроена жестко реагировать на подобные действия со стороны России, и отметил, что последние заявления Госдепартамента США, Европарламента и Еврокомиссии являются итогом работы украинской власти по донесению информации о происходящем партнерам Украины по антироссийской коалиции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Европарламент 25 октября, принял резолюцию, в которой призвал все страны-члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми ужесточать санкции в отношении РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.

Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность постоянной милитаризацией Россией в регионе Черного и Азовского морей и осуждаются злоупотребления РФ с чрезмерными проверками торговых судов Украины и стран-членов Евросоюза в Азовском море.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал резолюцию Европарламента. Он подчеркнул, что "Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушениям свободы судоходства".