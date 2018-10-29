Под Киевом депутат Скуратовский и экс-губернатор Житомирщины Забела устроили пьяный дебош, - СМИ

Об этом пишет Обозреватель.
По информации издания, они также жестоко избили попавшегося под руку главу Плахтинянского сельсовета Макаровского района Александра Сорочана.
"По информации источников, причиной такого поведения стало сильное алкогольное опьянение. Инцидент с главой Плахтинянского сельсовета прошел случайно. Сорочан проезжал мимо и заметил, как из автомата Скуратовский расстреливает собственный автомобиль, который уже начал гореть. Сорочан предложил свою помощь высокопоставленным лицам. Однако Скуратовский и Забела в ответ жестоко его избили", - пищет издание.
Как рассказали изданию источники в Киевском облсовете, на охоту Скуратовский выезжает в угодья, находящиеся на территории Макаровского и Бородянского районов Киевской области.
"Угодья – это 30 тыс. гектаров земли, находящиеся в пользовании охотничье-рыболовного клуба "Ярик". До недавнего времени этот клуб был подконтролен окружению Януковича, а с весны 2016 года клуб переписали на экс-помощника Скуратовского – Богдана Мотрича", - пишет СМИ.
Как известно, Юрий Забела руководил Житомирской областью с 2007 по 2010 года. В этому году возглавил обласную ячейку РПЛ. Также Забела является советником главы правления МХП Юрия Косюка. По даным СМИ, Забела планирует баллотироваться на Малинщине, где уже несколько месяцев ведет активную работу.