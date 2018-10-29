Жители аварийного общежития незаконно требуют новые квартиры, - "Київміськбуд-2"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе треста.

В тресте отмечают: "Логика этих людей проста: если они проживали в общежитии, значит, автоматически стали собственниками своих квадратных метров. Поддержку этим гражданам оказал депутат Киевсовета В.Назаренко, помощники которого распространяют откровенную ложь о том, что "собственник общежития обязан обеспечить бесплатным жильем каждого, кто там проживает", провоцируя людей на эскалацию конфликта".

"Исходя из таких "консультаций" политиков и адвокатов, эти граждане заявляют, что временное проживание в общежитии автоматически дает им право собственности на комнаты, а предприятие обязано предоставить новые квартиры в частую собственность или выплатить компенсацию по рыночной цене. Также, по их заявлениям, они уверены, что имеют право выбирать себе новое жилье. А штамп о регистрации в паспорте является главным доказательством их права на жилье. В действительности же трест регистрировал даже людей, которые поселялись в общежитие на коммерческой основе. По требованию единственного законного собственника общежития – треста – эти граждане отказываются представить документы, хотя бы подтверждающие законность их проживания в общежитии (договор и ордер, что требует закон) и документы, подтверждающие, что у них нет другой жилплощпади", - подчеркивают в "Київміськбуд-2".

В юридическом отделе треста заявляют: "Эти граждане выбрали абсолютно внеправовой метод достижения своей корыстной цели - остались в аварийном здании, подвергая опасности себя и своих малолетних детей, которых цинично используют как живой щит в своем желании "на шару" получить больше того, что положено им по закону".

По информации строительной организации, "отказники" остались в аварийном строении, игнорируя все предупреждения. Они не допускают работников коммунальных служб и строителей, которые должны делать ремонт. Также эти граждане бесконтрольно пользуются водой и электроэнергией, провоцируя новые аварии. Собственник же из гуманитарных соображений не отключает им электричество и воду.

В тресте заявляют: "В неформальном общении оставшиеся жители говорят, что согласны на компенсации - "Київміськбуд-2" должен им "купить квартиры в новостройках" или выплатить по 20 тысяч долларов". Таким образом, главная цель части жильцов – используя ситуацию, прикрываясь политиками-популистами - получить собственное бесплатное жилье в Киеве, не имея на это никаких оснований".

"Вместо тяжелого труда для покупки собственного жилья, эти лица фанатично уверены, что им "должны дать квартиру", а непростое положение с аварийным общежитием и поддержка политиков, использующих их для пиара, дает только надежды что-то "выжать" из этой ситуации", - резюмируют в "Київміськбуде-2".