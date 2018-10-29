К осени 2019 года Кабмин планирует полностью монетизировать субсидии, - Гройсман

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"До осени 2019 года, то есть, начала следующего отопительного сезона, должны провести 100-процентную монетизацию. Мы уже создали реестр субсидий и двигаемся дальше. Конечно, бюрократия этому не способствует. Но она никогда и ничему не способствует. Это огромный объем работы, и мы со всем справимся", - отметил глава правительства.

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По его словам, монетизация будет проводиться в несколько этапов и начнется с 1 января.

В то же время Гройсман отметил, что части, а именно - 1 млн 300 тыс. домохозяйств уже выплачиваются сэкономленные средства.

"В среднем получилось по 600-700 гривень каждому хозяйству. Следующий этап - перевод всех на лицевые счета. Именно туда будем направлять доплату государства за уплату жилищно-коммунальных услуг, а уже оттуда средства должны попадать к теплоснабжающим и другим поставщикам коммунальных услуг", - рассказал Премьер-министр.

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Вместе с тем, он заверил, что в бюджете на 2019 год расходы на субсидии увеличатся на 4 млрд грн. Так, Гройсман напомнил, что в этом году на субсидии было выделено 71 млрд грн, а на следующий заложено 55 млрд грн. Однако глава правительства подчеркнул, что в тех 71 млрд грн были заложены 20 млрд грн долгов прошлого года, поэтому чистая цифра на субсидии в 2018 году - 51 млрд грн.