Женщине, утопившей двух своих детей в озере, сообщено о подозрении, - прокуратура Киева. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Отмечается, что действия 36-летней женщины квалифицированы по п.1, п. 2 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей).

В Дарницкий районный суд столицы прокурором внесено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. До решения вопроса об избрании меры пресечения задержанная находится в ИВС.

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В прокуратуре напомнили, что информация об исчезновении 5-летнего мальчика и 6-летней девочки поступила к правоохранителям вечером 26 октября 2018 года от отца. По его словам, бывшая жена утром ушла из дома вместе с их общими детьми и не выходит на связь.

Пропавшую женщину по ориентировке обнаружили на следующий день, 27 октября, на трассе Киев-Чернигов в неадекватном состоянии. В разговоре она сообщила, что утопила детей в озере Серебряный кол на территории Дарницкого района столицы и пыталась покончить с собой.

"Правоохранители, которые выехали на место происшествия, начали отработку территории вокруг озера и обнаружили в воде у берега носовой платок и несколько конфет, предположительно принадлежавших пропавшим детям. Утром следующего дня водолазы и сотрудники ГСЧС продолжили поиски и обнаружили тела утопленных детей", - сказано в сообщении прокуратуры.

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В воскресенье, 28 октября, на месте гибели мальчика и девочки с участием подозреваемой проведен следственный эксперимент.

В рамках следствия будут назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая экспертиза для установления вменяемости женщины. Причины ее поступка пока устанавливает следствие.