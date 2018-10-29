Авиакатастрофа в Индонезии: спасатели не нашли ни одного выжившего человека

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом информагентству dpa сообщил глава Национального агентства Индонезии по поиску и спасению Мухаммад Суоги.

"Мы осмотрели поверхность моря и не нашли ни одного человека, который бы выжил", - сказал он, добавив, что обнаружено несколько частей тела.

Ранее, в 2013 году, самолет Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air с более чем сотней пассажиров упал в море, когда пытался приземлиться в аэропорту на индонезийском острове Бали. Тогда вследствие катастрофы все чудом остались живы, а сам самолет раскололся на две части.

Отмечается, что в 2007 году компании запретили летать на территории Европейского Союза из-за нескольких смертельных аварий. Однако в июне этого года Европейский Союз исключил авиакомпанию из черного списка перевозчиков, которые нарушают международные стандарты по безопасности.

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Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет исчез из радаров через 13 минут после взлета, он упал в море в недалеко от острова Ява в районе провинции Западная Ява. На борту воздушного судна находились 188 человек.