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29.10.18 13:06

Авиакатастрофа в Индонезии: спасатели не нашли ни одного выжившего человека

В результате катастрофы самолета Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air после вылета из аэропорта Джакарты погибли все находившиеся на борту.

крушение

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом информагентству dpa сообщил глава Национального агентства Индонезии по поиску и спасению Мухаммад Суоги.

"Мы осмотрели поверхность моря и не нашли ни одного человека, который бы выжил", - сказал он, добавив, что обнаружено несколько частей тела.

Ранее, в 2013 году, самолет Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air с более чем сотней пассажиров упал в море, когда пытался приземлиться в аэропорту на индонезийском острове Бали. Тогда вследствие катастрофы все чудом остались живы, а сам самолет раскололся на две части.

Отмечается, что в 2007 году компании запретили летать на территории Европейского Союза из-за нескольких смертельных аварий. Однако в июне этого года Европейский Союз исключил авиакомпанию из черного списка перевозчиков, которые нарушают международные стандарты по безопасности.

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Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет исчез из радаров через 13 минут после взлета, он упал в море в недалеко от острова Ява в районе провинции Западная Ява. На борту воздушного судна находились 188 человек.

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