На Закарпатье от кори умер 12-летний мальчик. Полиция назначила ряд экспертиз и открыла уголовное производство

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в пресс-службе Мукачевского отдела полиции.

"Вчера к нам с заявлением обратился отец 12-летнего мальчика, который в субботу скончался в реанимационном отделении Закарпатской областной детской больницы. Предварительный диагноз - корь. По факту обращения гражданина полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.140 УК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником)", - сказала инспектор Мукачевского отдела полиции Наталья Машико.

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По ее словам, пока в деле нет подозреваемых. Полиция назначила ряд экспертиз, также изъята первичная медицинская документация. Продолжается следствие.

Со своей стороны в больнице утверждают, что мальчика в медицинское учреждение доставили слишком поздно - после более чем недельного течения болезни и лечения дома. Ребенок не был привит от кори.