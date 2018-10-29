Наемники РФ обстреляли Чермалык из пулеметов крупного калибра, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"С начала этого периода по состоянию на 11.00 зафиксированы три вражеских обстрела. Все они произошли на Донецком направлении. Так, российско-оккупационные войска применяли крупнокалиберные пулеметы вблизи Чермалыка, гранатометы различных типов и прочее пехотное вооружение в районе Водяного и Лебединского. Потерь в результате боевых действий с начала текущих суток среди подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.