Наемники РФ обстреляли Чермалык из пулеметов крупного калибра, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала этого периода по состоянию на 11.00 зафиксированы три вражеских обстрела. Все они произошли на Донецком направлении. Так, российско-оккупационные войска применяли крупнокалиберные пулеметы вблизи Чермалыка, гранатометы различных типов и прочее пехотное вооружение в районе Водяного и Лебединского. Потерь в результате боевых действий с начала текущих суток среди подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

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