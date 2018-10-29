Растрата 6,5 млн грн: обвинительный акт в отношении мэра Ужгорода Андриива направлен в суд, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что в результате противоправных действий городского головы Ужгорода из местного бюджета незаконно в качестве оплаты за невыполненные работы и неиспользованные строительные материалы, перечислено более 6,5 млн грн, выделенных на реконструкцию памятника архитектуры национального значения "Амбар и винный погреб XVII века", известный как "Совиное гнездо".

"Так, для перечисления подрядной организации денежных средств городской голова подписал и заверил печатью Ужгородского городского совета акты выполненных работ, в которых подрядчиком внесены ложные сведения с завышением их стоимости. То есть, фактически эти средства растрачены", - сообщили в прокуратуре.

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Подписание этих документов, в дальнейшем стало основанием для перечисления предприятию средств за работы, которые согласно заключению эксперта, по состоянию на тот момент выполнены не были.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (р астрата средств, совершенная путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупном размере) и ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (соучастие по предварительному сговору в служебном подлоге документов).

Как сообщалось ранее, правоохранители сообщили Андрееву о подозрении в растрате более 6,5 млн гривен при реставрации памятника архитектуры национального значения "Амбар и винный погреб XVII века" (известное как "Совиное гнездо").

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