Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
29.10.18 14:26

НАТО помогает Украине разрабатывать учебный курс по киберзащите

Североатлантический Альянс предоставляет Украине помощь в создании развернутого курса по подготовке специалистов киберзащиты на базе Житомирского военного института имени Сергея Королева.

нато,кибербезопастность

Об этом сообщается на сайте НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эксперты из стран-союзниц в сентябре посетили Житомирский военный институт имени Сергея Королева для того, чтобы помочь в учреждении нового курса по кибербезопасности. Украина является одной из первых стран-партнеров (вместе с Тунисом), где создается подобный курс", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Аваков и министр внутренних дел Сингапура договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции. ФОТО

Эксперты НАТО привели примеры построения учебных курсов по кибернетической защите, в частности, в военных академиях Канады, Польши и Ирландии, которые адаптировали к учебным программам Общую установку НАТО по кибернетической безопасности (Generic Reference Curriculum on Cybersecurity). Они провели для украинских специалистов военного образования пошаговую демонстрацию организации учебного процесса с учетом национальных потребностей и особенностей, включая разработку учебного плана, детальных план-конспектов для проведения лекций и лабораторных упражнений.

Как говорится в сообщении, практические упражнения были посвящены различным типам кибернетических операций по поддержанию выполнения военных задач по нескольким вероятным сценариям. Украинские методисты под руководством инструкторов Альянса имели возможность ознакомиться с различными инструментами и опытом НАТО в этой сфере.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз обсуждает новые санкции против РФ за кибератаки, - глава МИД Австрии Кнайсль

Специализированный курс по киберзащите под названием "10 принципов кибернетической безопасности" уже доступен онлайн на украинском языке на специализированном образовательном портале НАТО.

В Программе НАТО по поддержке военного образования (NATO Defence Education Enhancement Programme) участвуют 12 стран: Афганистан, Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Мавритания, Молдова, Сербия, Бывшая Югославская Республика Македония, Тунис и Украина.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100