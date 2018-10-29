Ориентировочный срок завершения квалифоценивания судей - 1 сентября 2019 г., - Щотка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"246 судей для сдачи экзамена не явились, в подавляющем большинстве случаев - по уважительным причинам. Мы вынуждены были снимать таких людей с оценивания, ставить их в следующий график, и это немного сбивало наш организационный темп, однако эти проблемы мы уладили ", - пояснил Щотка.

В общем отсеялось 169 судей: 12 не справились с тестом, еще 90 не набрали минимально допустимых баллов за выполнение практического задания, и 67 не подтвердили соответствие занимаемой должности по результатам собеседования.

Практические задания Комиссия проверяет сразу, без этого невозможно вывести общий результат по итогам двухкомпонентного экзамена. Тест обрабатывается в тот же день, и неперсонифицированный результат сразу публикуется на официальном сайте ВККС. По своим личным кодом судьи могут узнать, справились ли они с задачей. А вот персонифицированный результат публикуется только после проверки практического задания. Сегодня Комиссия успела проверить 3122 с 4797 практических задач.

"Мы понимали, что этот год будет для нас очень тяжелым, и я не думаю, что было бы справедливо нас критиковать, если бы мы выполнили меньший объем работы. Вместе с подбором кандидатов на должности судей местных судов, конкурсами в Верховный и Антикоррупционный суды, переводом судей, рассмотрением вопросов судей, у которых закончились полномочия, мы, на сегодня, смогли поставить в процедуру проведения собеседований 1970 судей", - сообщил Щотка.

Известно, что 1547 из них подтвердили соответствие занимаемой должности, а 67 этого сделать не удалось. Относительно 75 судей оценивания остановлено, и еще десять уволились во время прохождения процедуры.

На 31 октября и 1 ноября запланированы еще 53 собеседования.

Учитывая объем работы, Комиссия пытается проводить около 120-150 собеседований в неделю, однако их количество зависит не только от возможностей ВККС, а и от самих судей, проходящих оценивание.

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"Те, кто нас тщательно контролирует, иногда упрекает нас, что мы мало внимания уделяем обсуждению судей. Бывает по-разному: иногда достаточно 20 минут на человека, а иногда нужно потратить 2 часа. Мы далеки от мысли, что квалификационное оценивание в целом и собеседования в частности должны быть формальными. Мы с максимальной корректностью и сохранением тайны персональных данных вынуждены выяснять некоторые вопросы. Иногда это неприятные вещи, но такая логика этого процесса", - констатировал Щотка.

Если бы Комиссия не вынуждена была выполнять несколько процессов параллельно, по мнению Щотки, в этом году ВККС справилась бы с квалифоцениванием на 90%, но пока ориентировочный срок его завершения - 1 сентября 2019 г., при условии, что каждый месяц его будет проходить от 500 до 600 человек.

Кроме того, существуют некоторые проблемы с финансированием психологического тестирования: 2710 судей его еще не проходили. Однако, по словам заместителя председателя ВККС, эта задержка в общем на срок квалифоценивания никоим образом не влияет.

Также в Высшей квалификационной комиссии сообщили, что 410 судей-пятилеток, у которых закончился срок полномочий, получили от ВККС рекомендации для назначения на должность. При условии успешного прохождения следующих этапов, они, по мнению Щотки, смогут существенно улучшить ситуацию с нагрузкой в ​​местных судах.